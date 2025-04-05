Британская полиция арестовала депутата от правящей Лейбористской партии Дэна Норриса, которого подозревают в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней. Как пишет газета The Sun, речь идет о преступлениях, совершенных около 20 лет назад.

«Норрис, сотрудник по защите детей, прошедший подготовку в Национальном центре по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC), был задержан по подозрению в неправомерном поведении на государственной службе», — говорится в публикации.

В секретариате Лейбористской партии сообщили, что Норрис был отстранен от исполнения обязанностей сразу же после того, как стало известно о его задержании, осуществленном в пятницу.

Как пишет The Sun, полиция Эйвона и Сомерсета сообщила, что в декабре 2024 года было получено направление от другого полицейского управления насчет предполагаемых недавних преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. По информации правоохранителей, речь идет о преступлениях в 2000-х.

До этого американский предприниматель Илон Маск обвинил британского премьер-министра Кира Стармера в соучастии в случаях массового сексуального насилия над несовершеннолетними девочками в королевстве. По словам бизнесмена, в Великобритании для предъявления обвинений в совершении тяжких преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы.

В то время когда в Британии фиксировались эти нападения, прокурорскую службу возглавлял Стармер. Под его руководством Королевская прокуратура прекратила расследование, несмотря на неопровержимые доказательства. По мнению Маска, это связано с тем, что Стармер мог быть в этом замешан.

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