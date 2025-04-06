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Республика Сербская просит о защите по Дейтонскому соглашению

Додик: Республика Сербская просит гарантов защитить Дейтонское соглашение
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Amel Emric/Reuters

Республика Сербская просит гарантов защитить Дейтонское соглашение — в том числе этот призыв обращен к России. Об этом заявил президент сербского энтитета в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в социальной сети X.

«Учитывая совокупное положение в связи с нарушением Дейтонского мирного соглашения, абсолютно естественно, что как сторона, подписавшая все аннексы Дейтона, Республика Сербская от Сербии и Хорватии запросит защиты соглашения и нашей позиции, так как они подписали рамочное соглашение. РС и от России, США и Франции как гарантов Дейтонского соглашения запросит защиты Дейтона», — пишет Додик.

До этого Германия и Австрия решили запретить въезд президенту Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику и двум политикам РС в свои страны.

Глава МИД Австрии и и.о. госминистра Германии утверждают, что Додик якобы «перешел правовые красные линии», он «угрожает безопасности, стабильности, конституционному порядку и целостности государств Западных Балкан».

Ранее в Сербии поблагодарили Россию за предотвращение госпереворота в стране.

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