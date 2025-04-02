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В Сербии поблагодарили Россию за предотвращение госпереворота в стране

Вице-премьер Сербии поблагодарил РФ за помощь в борьбе с цветными революциями
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность спецслужбам России за поддержку страны в борьбе с «цветными революциями», прежде всего информационно. Об этом он сказал в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам политика, «цветная революция» в Сербии была организована и профинансирована спецслужбами стран Запада и американским «глубинным государством». Вулин убежден, что те же факторы препятствуют мирным усилиям действующего президента США Дональда Трампа по Украине и те же факторы стоят за нападением на президента Республики Сербской Милорада Додика.

Вице-премьер отметил, что цель этой революции — развал Сербии, достижение того, чтобы в стране у власти оказались пронатовская оппозиция, которая выполнит все требования Запада, например, введет санкции в отношении России.

Вулин выразил опасения, что контролируемые Западом лидеры протестов в скором времени радикализируют свои действия.

Ранее президент Сербии оценил вероятность госпереворота в стране.

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