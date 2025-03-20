В подмосковном детсаду мальчик попробовал снег и потерял сознание

В Подмосковье ребенок попал в больницу, отравившись снегом с реагентами

Врачи Подмосковья спасли ребенка, который отравился реагентами. Об этом сообщает Детский центр имени Рошаля в своем паблике во «ВКонтакте».

Реагенты попали в организм пострадавшего во время прогулки на свежем воздухе в детском саду. Ребенок попробовал снег на вкус, но спустя час пожаловался на ухудшение самочувствия. Вскоре воспитанник потерял сознание.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в детский центр. Выяснилось, что в крови ребенка содержалось 75% метгемоглобина, из-за чего пациент мог не выжить.

«Благодаря быстрой реакции и слаженной работе нашей команды мы смогли снизить уровень метгемоглобина в крови до 7% в течение нескольких часов», – сообщается в публикации.

В результате мальчика смогли спасти. Помимо этого, удалось избежать неврологических осложнений. На данный момент ребенок находится в педиатрическом отделении, в скором времени его выпишут.

Ранее в Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась неизвестным веществом на прогулке.