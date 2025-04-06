Мужчина избил своего внука на северо-западе Москвы

Избитого младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его дедушка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Правоохранительные органы сообщили, что вечером 5 апреля в квартире жилого дома, который находится на улице Твардовского в Москве, был обнаружен ребенок 2023 года рождения без признаков жизни и со следами телесных повреждений. Предварительно установлено, что их мальчику нанес его дедушка 1974 года рождения.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время на месте работают следователи столичного СК.

3 апреля в Сочи местный житель был признан виновным в истязании малолетней и причинении тяжкого вреда ее здоровью. Сообщалось, что отчим избил падчерицу. По данным следствия, 26-летний обвиняемый в течение двух месяцев наносил побои семилетней дочери своей сожительницы. В мае 2023 года подсудимый в очередной раз избил ребенка за небольшую провинность, он нанес несовершеннолетней не менее 25 ударов ремнем. Ребенок не выжил.

Ранее в Каспийске мать избила дочь металлической ложкой и сломала ей руку.