В Сочи отчим, забивший ремнем семилетнюю падчерицу, получил 18 лет колонии

В Сочи местный житель признан виновным в истязании малолетней и причинении тяжкого вреда ее здоровью, отчим избил падчерицу, спасти ее не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 26-летний обвиняемый в течение двух месяцев наносил побои семилетней дочери своей сожительницы. В мае 2023 года подсудимый в очередной раз избил ребенка за небольшую провинность, он нанес несовершеннолетней не менее 25 ударов ремнем.

По данным Telegram-канала Kub Mash, девочка получила тяжелые травмы, в том числе разрыв мочевого пузыря. Ее мать обратилась за медицинской помощью спустя неделю. Спасти ребенка врачи не смогли.

По факту произошедшего в отношении отчима было возбуждено уголовное дело, коллегия присяжных признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд постановил обвинительный приговор, назначив фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет. Он будет отбывать срок в колонии особого режима.

Ранее в Каспийске мать избила дочь металлической ложкой и сломала ей руку.