В Каспийске мать избила дочь металлической ложкой и сломала ей руку

В Каспийске огласили приговор местной жительнице, которая избила 11-летнюю дочь, заподозрив ее в краже шариковых ручек. Об этом сообщает прокуратура республики Дагестан.

По данным Telegram-канала «Новости Дагестана», обвиняемая систематически избивала свою дочь. В один из дней женщина нашла под матрасом, на котором спит ребенок, несколько новых шариковых ручке.

Решив, что девочка украла канцелярию из магазина, мать схватила металлическую ложку для обуви и избила дочь в «воспитательных целях». Ребенок получил перелом руки. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело об истязании. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Вологде воспитатель детского сада сообщила в полицию об издевательствах отчима над ребенком. Женщина сообщила, что заметила у четырехлетнего воспитанника ссадины на ногах и гематомы на лице. Стражи порядка установили, что побои мальчику нанес его отчим. 38-летний мужчина избил пасынка, когда тот не хотел идти в детский сад. Полицейские также выяснили, что мужчина избивает свою сожительницу. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, он задержан.

Ранее россиянка покалечила новорожденную дочь из-за обиды на сожителя.