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В Москве строительный кран рухнул возле детской площадки

Baza: в Москве строительный кран смял бетономешалку
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Telegram-канал «Baza»

Строительный кран рухнул у детской площадки в Москве, он смял стоявшую рядом бетономешалку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на территории стройки на Выборгской улице. Кран наехал на яму, под ним провалилась земля, стрела крана рухнула на автомобиль.

Водитель бетономешалки покинул кабину за пару минут до падения крана. Жители соседнего дома рассказали, что жаловались в объединение административно-технических инспекций Москвы из-за подозрений в незаконности данной стройки.

Недавно обрушение трубы котельной высотой 35 метров произошло из-за сильного ветра в селе Ермаковское Красноярского края. Работа котельной была приостановлена.

5 апреля жители более 90 населенных пунктов в Красноярском крае остались без света из-за сильного ветра с порывами до 28 м/с. Отключение электроснабжения затронуло почти 60 тыс. человек. На территории края также произошли более 20 ландшафтных пожаров.

Ранее на Кузбассе обрушилась стена жилого дома.

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