В посольстве РФ призвали «не нагнетать» после задержания россиян в Аргентине

Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил ТАСС, что РФ контролирует ситуацию с россиянами, задержанными по подозрению в торговле людьми.

Дипломат призвал «не нагнетать все эти истории», но отметил, что преступники должны нести ответственность по закону.

По мнению Феоктистова, в связи с произошедшим пока нет оснований говорить о «новой спирали русофобских обвинений» из-за того, когда СМИ Аргентины «раскручивают фейковые кампании» против россиян.

«Главный фигурант отсидел 11 лет в России. Вопрос в том, что действительно нужно отсоединить зерна от плевел. Нас беспокоит, чтобы под гребенку охоты за сектантами не попали люди, которые не имеют к этому никакого отношения», — заявил посол.

В конце марта в Аргентине по подозрению в торговле людьми был задержан Константин Руднев, основатель секты «Ашрам Шамбала». Вместе с ним арестованы 12 россиян, в том числе женщины — по словам правоохранителей, «истощенные и почти лысые». Внимание полиции привлекла беременная россиянка, приходившая в больницу в сопровождении женщин, которые не давали ей говорить. В 2013 году Руднев был осужден в России на 11 лет лишения свободы, освободился в 2021 году, после чего уехал в Черногорию — где попал в розыск за съемки «ритуального порно».

Ранее на Филиппинах задержали российского пранкера.