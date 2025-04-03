На Филиппинах задержали российского пранкера

Власти Филиппин арестовали российского блогера и пранкера Виталия Здоровецкого за нарушение общественного порядка, он будет депортирован. Об этом сообщает РИА Новости cо ссылкой на российское посольство.

«Гражданин России был арестован 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка», — говорится в сообщении.

Здоровецкого поместили в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин, в настоящее время идет процедура оформления депортации из страны. Посольство связалось с местными правоохранительными органами и поддерживает контакт в связи с арестом блогера.

Здоровецкий — популярный видеоблогер, известный своими розыгрышами и пранками. В 2022 году во время матча Аргентина — Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с торсом, на котором было написано Vitaly the Goat. В 2019 году во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2) его девушка, американская модель и актриса Кинси Волански, выбежала на поле в купальнике, на котором было написано название канала Здоровецкого.

Ранее Здоровецкий сообщил, что сломал ногу.