Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар в Орске потушили спустя почти шесть часов

Пожар в Орске ликвидирован на площади 15 гектаров
close
МЧС Оренбургской области

Ландшафтный пожар (неконтролируемое возгорание, стихийно возникающее и распространяющееся в природе) в Орске ликвидирован на площади в 15 га, сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Оренбургской области.

Днем в городе загорелась сухая трава в районе улицы Крайняя. К борьбе с огнем сначала привлекли восемь расчетов МЧС. Потушить пожар пытались 42 человека и 18 единиц техники на двух участках — со стороны улицы Маркова и со стороны улицы Кишиневская. Через несколько часов распространение огня удалось остановить, но потом в районе моста через Орь появился еще один очаг. Спустя почти шесть часов возгорание было ликвидировано.

На фоне ураганного ветра в Красноярском крае вспыхнули почти 120 пожаров. В ведомстве рассказали, что горели дома, хозяйственные постройки и мусор. Кроме того, в крае зафиксировали 30 ландшафтных пожаров. Сильный ветер осложнял работу пожарных.

Ранее из пожара в Кемеровской области спасли зайчонка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами