Пожар в Орске потушили спустя почти шесть часов

Ландшафтный пожар (неконтролируемое возгорание, стихийно возникающее и распространяющееся в природе) в Орске ликвидирован на площади в 15 га, сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Оренбургской области.

Днем в городе загорелась сухая трава в районе улицы Крайняя. К борьбе с огнем сначала привлекли восемь расчетов МЧС. Потушить пожар пытались 42 человека и 18 единиц техники на двух участках — со стороны улицы Маркова и со стороны улицы Кишиневская. Через несколько часов распространение огня удалось остановить, но потом в районе моста через Орь появился еще один очаг. Спустя почти шесть часов возгорание было ликвидировано.

На фоне ураганного ветра в Красноярском крае вспыхнули почти 120 пожаров. В ведомстве рассказали, что горели дома, хозяйственные постройки и мусор. Кроме того, в крае зафиксировали 30 ландшафтных пожаров. Сильный ветер осложнял работу пожарных.

Ранее из пожара в Кемеровской области спасли зайчонка.