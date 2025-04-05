На фоне ураганного ветра в Красноярском крае вспыхнули почти 120 пожаров

В Красноярском крае за сутки произошло уже 119 пожаров

В Красноярском крае за сутки произошли 119 пожаров. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что горели дома, хозяйственные постройки и мусор. Кроме того, в крае зафиксировали 30 ландшафтных пожаров (неконтролируемые процессы горения, стихийно возникающие и распространяющиеся в природе).

«Осложняет обстановку сильный ветер. По прогнозам синоптиков, он сохранится и ночью 6 апреля», — отметили в МЧС.

Там призвали жителей ответственно отнестись к пожарной безопасности и не жечь траву и мусор.

5 апреля спасатели МЧС потушили пожар в селе Каптырево Красноярского края, где огонь распространился на площади в 1,5 тыс. кв. м. Возгорания из-за пала прошлогодней травы и ураганного ветра были также зафиксированы в поселках Ирша и Рыбном в Рыбинском районе региона и недалеко от села Знаменка в Мичуринском районе.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона из-за ураганного ветра.