Кабмин РФ утвердил изменения в законе о рыболовстве

Правительство внесло изменения в Положение о надзоре в области рыболовства

Правительство России внесло изменения в Положение о федеральном государственном контроле в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В Положение добавлена новая глава, регламентирующая проведение постоянных рейдов на внутренних водных объектах, в их водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Данный режим контроля распространяется на транспортные средства, производственные объекты и деятельность лиц, подлежащих контролю.

В рамках рейдов инспекторам предоставляется право проводить досмотры, опросы, истребование документов и инструментальные обследования. Выявленные нарушения оформляются отдельными актами в отношении каждого нарушителя.

До этого руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что хотя в России добывают самые лучшие в мире креветки, местный рынок заполнили искусственно выведенные. Их привозят из Средней Азии, а выращивают на свином и курином навозе. Поставки креветок ведутся из Китая, Индонезии, Вьетнама и Гренландии.

Ранее сообщалось, что норвежский лосось «отъедает» мойву у россиян.