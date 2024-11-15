Эксперт: российский рынок заполнили выращенные на навозе креветки

В России добывают самые лучшие в мире креветки, однако местный рынок заполнили искусственно выведенные. Их привозят из Средней Азии, а выращивают на свином и курином навозе, рассказал 360.ru руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Поставки креветок ведутся из Китая, Индонезии, Вьетнама и Гренландии.

«Там они выращивают их в канавах. Страшно сказать, лучше всего они растут на свином навозе, на курином помете, на всей этой дряни», — заявил эксперт.

По его словам, выращиваются креветки в мангровых рощах, за счет теплого климата не надо подогревать воду, а навоза хватает. В таких условиях там все «растет, кишит» и поставляется на мировые рынки «с большим задором», утверждает Савельев.

Эти креветки сильно уступают диким, которые водятся в северных морях, считает эксперт. В качестве примера он рассказал о таком виде креветок, как Ботан — их добывают в Татарском проливе между материком и островом Сахалин. Их замораживают крайне осторожно, каждую отдельно, чтобы не сломать усики, а потом, по словам Савельева, поставляют в Японию «по цене чугунного моста».

Напомним, сообщалось, что санкции против России привели к дефициту морепродуктов в США и Европе. Так, запрет на импорт российских крабов, трески и минтая вызвал рост цен и поставил под угрозу рыбную отрасль западных стран.

Ранее эксперты рассказали, как правильно размораживать и варить креветки.