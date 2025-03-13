Минэк ждет разрешения МИД для открытия продаж туров в Абхазию

Министерство экономического развития разрешит туроператорам продажу туров в Абхазию только после соответствующего решения МИД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«По Абхазии решение в процессе, мы ждем от МИДа позиции. Как только позиция от МИД придет, мы документы сразу выпустим. Я надеюсь, что это в ближайшее время произойдет», — пояснил Решетников на пленарной сессии выставки-форума «Интурмаркет».

В работе сессии также участвовал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, который отметил очень высокий спрос на туры в Абхазию после того, как ситуация в республике нормализовалась.

Также первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов заявил, что Россия готова помогать Абхазии решать актуальные вопросы, особенно включая текущую проблему с электроэнергией.

Ранее в альянсе турагентств усомнились в востребованности чартеров из России в Абхазию.