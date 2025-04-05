Глава ГУР Украины призвал лишать уклонистов гражданства

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что граждане Украины, уклоняющиеся от участия в боевых действиях или отказывающиеся поддержать страну в тылу, не могут считаться полноправными ее гражданами. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Буданов заявил, что гражданство подразумевает активное участие в защите государства. По его мнению, те, кто отказывается от службы в армии и работы в тылу, не могут называться гражданами Украины и общество должно относиться к ним соответствующе.

«А как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого? <...> Он никоим образом не может считать себя гражданином, и общество должно его воспринимать именно так», — отметил Буданов.

Закон, касающийся усиления мобилизации на Украине, начал действовать 18 мая 2024 года. Согласно документу, все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо воспользоваться «электронным кабинетом призывника». Повестка будет считаться врученной даже в том случае, если призывник не получил ее лично: датой «вручения» будет считаться день, когда в документе был поставлен штамп о невозможности его личной передачи.

Ранее житель Одессы с ружьем в руках пытался вызволить сына из местного военкомата.