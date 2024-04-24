Россиянам рассказали, в какие страны легче получить «шенген»

Вероятность путешественника получить шенгенскую визу очень сильно зависит от того, в посольство какой страны он обращается, отметил гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По количеству шансов получить «шенген» страны делятся на три группы, заявил он телеканалу «360».

В первую группу Арутюнов включил страны, которые вообще не выдают визы – это Прибалтика, Польша, Чехия. Во вторую группу вошли страны, для которых развитие туризма имеет большое значение, поэтому они стремятся как можно чаще выдавать визы. К ним эксперт отнес Грецию, Италию, Францию и Испанию.

В третью визу специалист включил страны, которые «как бы выдают» визы – это скандинавские государства и Германия. Получение визы в этих странах сопровождается целым набором жестких требований – к примеру, наличие счета в иностранном банке, пояснил Арутюнов.

Турэксперт посоветовал россиянам ориентироваться на страны, где россиянам выдают визы, а также покупать билеты и платить за жилье только после получения визы.

«Шансы, что вовремя визы не выйдут, довольно высоки. Не хочется, чтобы наши граждане теряли большие деньги на билетах и бронировании гостиниц», — заключил Арутюнов.

Напомним, на днях стало известно, что сроки оформления шенгенских виз перед летним сезоном для россиян выросли. Особые сложности возникают у туристических групп, у которых строго регламентированы сроки поездок. Специалисты рекомендуют подавать документы в визовые центры заблаговременно. Оформить визу в Италию, к примеру, можно только за два месяца.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить скорость оформления европейской визы.