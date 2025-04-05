Москвичей предупредили о том, что город ждет рекорд по осадкам

В Москве 6 апреля будет установлен новый суточный рекорд по осадкам

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале, что более 10 мм осадков выпадет в Москве 6 апреля, что станет новым суточным рекордом впервые с 1903 года.

По ее словам, днем в воскресенье зона сильного снегопада охватит весь московский регион.

«За сутки в Москве выпадет более 10 мм осадков, а это значит, что будет установлен новый суточный рекорд по осадкам», — сообщила Позднякова.

По ее словам, предыдущий рекорд в 10 мм осадков был установлен в 1903 году.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что спрогнозировать последние заморозки в Москве почти невозможно, но жителей столицы может ждать достаточно переменчивая погода. По его словам, в умеренных широтах страны не бывает такой даты, после которой можно с уверенностью заявлять, что заморозков больше не будет.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды в выходные.