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Москвичей предупредили о непредсказуемых заморозках

Синоптик Вильфанд: спрогнозировать последние заморозки в Москве почти невозможно
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MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Спрогнозировать последние заморозки в Москве почти невозможно, но жителей столицы может ждать достаточно переменчивая погода. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в умеренных широтах страны не бывает такой даты, после которой можно с уверенностью заявлять, что заморозков больше не будет.

«Сейчас воздушные массы перемещаются с севера. И это длительный процесс, который мы будем наблюдать, как минимум, до конца следующей недели», — отметил эксперт.

Вильфанд заявил, что уже с 5 апреля в Москву вернутся отрицательные температуры ночью и прохладные дни с повышением до +5℃. После этого периода заморозки могут закончиться, но холода все равно могут вернуться, как, например, прошлой весной 2024 года, когда снег шел даже 9 мая.

Синоптик добавил, что в период потепления климата увеличивается изменчивость погоды. Потепление становится более интенсивным и часто встречаются волны жары. Но в то же время и холода становятся не менее интенсивными.

«Так что предсказать, когда в Москве будут последние заморозки в сезоне, невозможно», — заключил Вильфанд.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды в выходные.

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