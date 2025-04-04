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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в выходные

МЧС: погода ухудшится в Москве в субботу и в воскресенье, возможна гололедица
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Московское управление МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в столице в субботу, 5 апреля, и в воскресенье, 6 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По прогнозу Росгидромета, ожидается резкое понижение температуры: вечером 5 апреля до 0...+5℃, ночью 6 апреля до -6...-1℃, днем до -2...-3℃.

В воскресенье на юге и юго-востоке Москвы прогнозируется снег и мокрый снег, с порывами ветра до 17 м/с. На дорогах ожидается гололедица.
Москвичам рассказали, как долго в городе задержится зимняя погода.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями МЧС рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей, избегать резких маневров, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить опасные объекты, такие как шаткое уличное оборудование и деревья.

До этого в столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом.

Ранее москвичам рассказали, как долго в городе задержится зимняя погода.

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