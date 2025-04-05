В Петербурге суд арестовал обвиняемого в изнасиловании подростка в вокзальном туалете

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд арестовал мужчину по обвинению в сексуальном насилии над подростком с особенностями развития. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Согласно публикации, мужчина заключен под стражу на два месяца — до 2 июня. По версии следствия, преступление произошло 2 апреля на железнодорожной станции «Лигово». Подросток пытался помочь мужчине отсканировать билет, после чего тот надругался над ним в туалете.

«Фонтанка» уточнила, что бабушка пострадавшего 16-летнего юноши заметила странное поведение внука и обратилась в полицию. Благодаря записи с камер видеонаблюдения правоохранители вышли на след подозреваемого.

В феврале стало известно об инциденте в престижной школе Санкт-Петербурга, где 13-летние учащиеся надругались над сверстником. Шестиклассник зашел в туалет, за ним последовали трое одноклассников, которые заперли дверь. Там они надругались над ребенком и сняли все произошедшее на видео, а затем рассказали об этом другим школьникам, распространив кадры. Позже отец пострадавшего мальчика обратился за помощью в правоохранительные органы. Они начали проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера, однако ответственность по ней наступает лишь с 14 лет.

Ранее московский «Аккуратный душитель» сознался в новых преступлениях.