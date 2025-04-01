Насиловал, душил и сжигал тела: московский «Аккуратный душитель» сознался в новых убийствах

«Явился в суд, будто на съемку для журнала»
Пожизненно осужденный маньяк Владимир Миргород признался, что в свое время убил еще 16 человек, о которых не было известно раньше. Об этом сообщила прокуратура Москвы, куда подозреваемого привезли из колонии для следственных действий.
За предыдущие известные убийства Миргорода осудили в 2012 году, он сидел сначала в уральской колонии «Черный беркут», затем переехал в хабаровскую «Снежинку». Следствие вновь заинтересовалось маньяком при проверке нераскрытых дел.
«На экспертизу были направлены улики по двум старым убийствам, и экспертизы обнаружили биологические следы, принадлежащие Миргороду»,
— пояснил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.
Среди новых предполагаемых жертв 16-летняя москвичка из Левобережного района и 32-летняя женщина. К первой, по версии следствия, мужчина напросился в гости, изнасиловал и задушил, а ее квартиру поджег. Тело девушки нашли на месте пожара в марте 2003 года. Вторую женщину он также задушил, ее труп обнаружили в апреле 2004-го.
На фоне совпадения улик следователи стали изучать и другие дела, схожие с почерком маньяка. Сам же «Аккуратный душитель», как его когда-то прозвали в прессе, только обрадовался вниманию и временному «переезду» в Москву.
«На судебное заседание, где маньяку уже после доставки в Москву продлевали арест,
Миргород явился, будто на съемку для журнала: модная бородка, белая футболка, шорты. В бронированном аквариуме от камер не прятался. Улыбался. Будто позировал даже»,
— описывали поведение преступника журналисты летом 2024 года.
В столичном изоляторе мужчина признался, что отнял жизни еще 16 человек (15 мужчин и одной женщины). Чтобы убедиться в правдивости показаний, маньяка возили по местам преступлений, где он подробно описывал, как все происходило. При этом, сознавшись в убийствах, «Душитель» отрицает, что насиловал жертв, и утверждает, что все было по обоюдному согласию.
«Возраст убитых от 15 лет до 48 лет. Своих жертв Миргород душил предметами их одежды, после чего оставлял на месте преступления (лесополоса, подъезд, гараж), тело одной из женщин он сбросил в водоем, тела еще двух в целях сокрытия совершенных изнасилований после удушения сжег», — отметила московская прокуратура.
Мужчину обвинили по п. «а, к» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, убийство, сопряженное с изнасилованием). Кроме того, выяснилось, что одной жертве маньяка удалось выжить. Он нанес ей множество ножевых ранений и бросил умирать в лесу, но женщина смогла выбраться к дороге и привлечь внимание случайного водителя. В наши дни выжившая опознала нападавшего по фото. Таким образом, против Миргорода также выдвинули обвинение в покушении на убийство, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (ч. 3 ст. 30, п. «а, в, к» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 131 ч. 1 ст. 132 УК).
«Веселый Вова, душа компании — серийный маньяк»
Миргород родился 9 ноября 1979 года в Москве, рос единственным ребенком в семье матери-социального работника и отца-водителя. Нравился друзьям и девушкам, знакомые описывали его как «рубаху-парня» и «балагура», который мог стать душой любой компании.
«Общительный, знает кучу анекдотов, не дурак выпить, погулять. Но при этом не быдло какое-нибудь — воспитанный, умеет быть галантным... Одноклассники до сих пор не могут поверить, что веселый Вова — серийный маньяк»,
— указывали журналисты.
Молодой Миргород хотел стать инженером, но на втором курсе бросил Институт стали и сплавов. Вместо учебы начал развозить грузы, поскольку за это хорошо платили. Впервые убил, когда ему было чуть больше 20 лет, в 2002 году. Тогда Миргород познакомился на улице с 25-летней менеджером, приехавшей из Минска. Парень сказал, что у него день рождения, и девушка привела его к себе в гости. На следующий день ее нашли мертвой в квартире, жертва была связана, на шее будущий «серийник» оставил удавку. Вдобавок он успел вынести из дома ценные вещи.
После этого «Душитель» вошел во вкус и начал совершать одно убийство за другим. Жертв насиловал и душил разными предметами, от шарфов до веревок и ремней. Сначала напрашивался в гости, потом стал нападать в парках и на улицах, почти всегда грабил жертв. Среди убитых оказалась даже жена милиционера, которая, поругавшись с мужем, вышла из его машины, одна шла по обочине и, на свою беду, столкнулась с Миргородом.
«Стал первым, кого задержали благодаря геномной дактилоскопии»
На фоне убийств москвичи заговорили о том, что на севере города появился маньяк. Однако полиция тогда не связывала случаи вместе. Всего с 2002-го по 2004-й мужчина успел убить 15 женщин и одного подростка (сына одной из погибших, который не вовремя вернулся домой). Волна убийств прекратилась, когда уже 25-летнего Миргорода поймали — но не за очередной труп, а за изнасилование. Вместе с другом после вечеринки они надругались над знакомой девушкой Настей и сняли с нее украшения, а та заявила в полицию.
«Следователь как-то спросил Миргорода, почему он не убил Настю? Владимир объяснил, что тогда собирался жениться и создать семью»,
— уточнял «Московский комсомолец».
Миргорода приговорили к шести годам колонии, в 2010 году он вышел по УДО. На свободе «Душитель» должен был встать на учет, что его и подвело. К тому моменту МВД успело перейти на электронные базы данных и новую, более точную биометрическую систему поиска подозреваемых («Папиллон»). Когда у Миргорода взяли отпечатки пальцев, они совпали по базе со следами, найденными на местах жестоких убийств.
«Миргород стал первым, кого задержали благодаря геномной дактилоскопии... У него взяли буккальный эпителий, и он пробился по ряду трупов. Зарубили его на очередном визите к участковому»,
— уточнил источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.
Сначала «Душитель» признался в убийстве восьми человек, но улики увеличили это число до 16. «Он признался, что давно хотел, чтобы его разоблачили. Устал жить с грузом на душе», — подчеркивала представитель СК по Москве Виктория Цыпленкова.
Во время последнего слова Миргород говорил, что раскаивается. Однако прощения у родных своих жертв он так и не попросил.