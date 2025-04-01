Насиловал, душил и сжигал тела: московский «Аккуратный душитель» сознался в новых убийствах

Известный московский маньяк, которого в СМИ окрестили «Аккуратный душитель» сознался в новых убийствах. Количество его жертв перевалило за 30 человек. Мужчина уже больше десяти лет отбывает пожизненный срок в колонии, раскрыть его неизвестные преступления помогли современные технологии — биологические следы подозреваемого совпали с уликами из старых дел. Сам маньяк с охотой позирует в суде и улыбается журналистам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Явился в суд, будто на съемку для журнала»

Пожизненно осужденный маньяк Владимир Миргород признался, что в свое время убил еще 16 человек, о которых не было известно раньше. Об этом сообщила прокуратура Москвы, куда подозреваемого привезли из колонии для следственных действий.

За предыдущие известные убийства Миргорода осудили в 2012 году , он сидел сначала в уральской колонии «Черный беркут», затем переехал в хабаровскую «Снежинку». Следствие вновь заинтересовалось маньяком при проверке нераскрытых дел.

«На экспертизу были направлены улики по двум старым убийствам, и экспертизы обнаружили биологические следы, принадлежащие Миргороду»,

— пояснил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Среди новых предполагаемых жертв 16-летняя москвичка из Левобережного района и 32-летняя женщина . К первой, по версии следствия, мужчина напросился в гости, изнасиловал и задушил, а ее квартиру поджег. Тело девушки нашли на месте пожара в марте 2003 года. Вторую женщину он также задушил, ее труп обнаружили в апреле 2004-го.

На фоне совпадения улик следователи стали изучать и другие дела, схожие с почерком маньяка. Сам же «Аккуратный душитель», как его когда-то прозвали в прессе, только обрадовался вниманию и временному «переезду» в Москву.

«На судебное заседание, где маньяку уже после доставки в Москву продлевали арест,

Миргород явился, будто на съемку для журнала: модная бородка, белая футболка, шорты. В бронированном аквариуме от камер не прятался. Улыбался. Будто позировал даже»,

— описывали поведение преступника журналисты летом 2024 года.

Душителя поймали за палец В Москве пойман серийный убийца, совершавший преступления семь лет назад. Владимир Миргород обвиняется в... 20 октября 19:28

В столичном изоляторе мужчина признался, что отнял жизни еще 16 человек (15 мужчин и одной женщины). Чтобы убедиться в правдивости показаний, маньяка возили по местам преступлений, где он подробно описывал, как все происходило. При этом, сознавшись в убийствах, «Душитель» отрицает, что насиловал жертв, и утверждает, что все было по обоюдному согласию.

« Возраст убитых от 15 лет до 48 лет. Своих жертв Миргород душил предметами их одежды, после чего оставлял на месте преступления (лесополоса, подъезд, гараж), тело одной из женщин он сбросил в водоем, тела еще двух в целях сокрытия совершенных изнасилований после удушения сжег», — отметила московская прокуратура.

Мужчину обвинили по п. «а, к» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, убийство, сопряженное с изнасилованием). Кроме того, выяснилось, что одной жертве маньяка удалось выжить. Он нанес ей множество ножевых ранений и бросил умирать в лесу, но женщина смогла выбраться к дороге и привлечь внимание случайного водителя. В наши дни выжившая опознала нападавшего по фото. Таким образом, против Миргорода также выдвинули обвинение в покушении на убийство, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (ч. 3 ст. 30, п. «а, в, к» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 131 ч. 1 ст. 132 УК).

«Веселый Вова, душа компании — серийный маньяк»

Миргород родился 9 ноября 1979 года в Москве, рос единственным ребенком в семье матери-социального работника и отца-водителя. Нравился друзьям и девушкам, знакомые описывали его как «рубаху-парня» и «балагура», который мог стать душой любой компании.

«Общительный, знает кучу анекдотов, не дурак выпить, погулять. Но при этом не быдло какое-нибудь — воспитанный, умеет быть галантным... Одноклассники до сих пор не могут поверить, что веселый Вова — серийный маньяк»,

— указывали журналисты.

Молодой Миргород хотел стать инженером, но на втором курсе бросил Институт стали и сплавов. Вместо учебы начал развозить грузы, поскольку за это хорошо платили. Впервые убил, когда ему было чуть больше 20 лет, в 2002 году. Тогда Миргород познакомился на улице с 25-летней менеджером, приехавшей из Минска. Парень сказал, что у него день рождения, и девушка привела его к себе в гости. На следующий день ее нашли мертвой в квартире, жертва была связана, на шее будущий «серийник» оставил удавку. Вдобавок он успел вынести из дома ценные вещи.

После этого «Душитель» вошел во вкус и начал совершать одно убийство за другим. Жертв насиловал и душил разными предметами, от шарфов до веревок и ремней. Сначала напрашивался в гости, потом стал нападать в парках и на улицах, почти всегда грабил жертв. Среди убитых оказалась даже жена милиционера, которая, поругавшись с мужем, вышла из его машины, одна шла по обочине и, на свою беду, столкнулась с Миргородом.

«Стал первым, кого задержали благодаря геномной дактилоскопии»

На фоне убийств москвичи заговорили о том, что на севере города появился маньяк. Однако полиция тогда не связывала случаи вместе. Всего с 2002-го по 2004-й мужчина успел убить 15 женщин и одного подростка (сына одной из погибших, который не вовремя вернулся домой). Волна убийств прекратилась, когда уже 25-летнего Миргорода поймали — но не за очередной труп, а за изнасилование. Вместе с другом после вечеринки они надругались над знакомой девушкой Настей и сняли с нее украшения, а та заявила в полицию.

«Следователь как-то спросил Миргорода, почему он не убил Настю? Владимир объяснил, что тогда собирался жениться и создать семью»,

— уточнял «Московский комсомолец».

Миргорода приговорили к шести годам колонии, в 2010 году он вышел по УДО. На свободе «Душитель» должен был встать на учет, что его и подвело. К тому моменту МВД успело перейти на электронные базы данных и новую, более точную биометрическую систему поиска подозреваемых («Папиллон»). Когда у Миргорода взяли отпечатки пальцев, они совпали по базе со следами, найденными на местах жестоких убийств.

«Миргород стал первым, кого задержали благодаря геномной дактилоскопии... У него взяли буккальный эпителий, и он пробился по ряду трупов. Зарубили его на очередном визите к участковому»,

— уточнил источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

Сначала «Душитель» признался в убийстве восьми человек, но улики увеличили это число до 16. «Он признался, что давно хотел, чтобы его разоблачили. Устал жить с грузом на душе», — подчеркивала представитель СК по Москве Виктория Цыпленкова.

Во время последнего слова Миргород говорил, что раскаивается. Однако прощения у родных своих жертв он так и не попросил.