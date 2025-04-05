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В УПЦ заявили, что мощи святых пока не планируют выносить из Киево-Печерской лавры

РИА: из Киево-Печерской лавры не планируют выносить мощи святых
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ДСНС Киев

Комиссия пока не планирует выносить мощи из пещер Киево-Печерской лавры. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заштатного епископа Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеона (Харона).

В Ближних и Дальних пещерах лавры покоятся мощи православных святых.

«На сегодня нет таких планов», – сказал Гедеон агентству, отвечая на вопрос, есть ли у братии опасения по поводу тайного выноса мощей из лавры.

28 марта Союз православных журналистов в Telegram-канале заявил, что в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

В Русской православной церкви допустили, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей после проверки сохранности останков.

10 марта 2023 года УПЦ МП была официально извещена о необходимости до 29 марта 2023 года освободить территорию, здания и сооружения Киево-Печерской лавры.

Ранее у стен Киево-Печерской лавры заметили человека с топором.

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