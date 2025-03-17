В Москве на улице поймали мужчину, находящегося в розыске за покупку и хранение наркотиков

В Москве силовики задержали мужчину, который был в розыске за хранение наркотиков

В Москве на Щелковском шоссе сотрудники Росгвардии во время патрулирования задержали мужчину из Ивановской области, который находился в федеральном розыске за покупку и хранение запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва»‎.

Как пишет канал, при виде правоохранителей мужчина стал нервничать, чем и вызвал подозрения. Прохожим оказался 29-летний житель Ивановской области.

«На улице меня остановили просто, а я в розыске оказался»‎, — говорит он на видео.

Мужчина притворился, что не в курсе по поводу того, что его разыскивают. Он, как сообщается, попытался изобразить удивление перед правоохранителями. Однако служащие Росгвардии все равно отвели его в полицию.

До этого следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту легализации более 10 миллиардов рублей, полученных от незаконного оборота наркотиков через интернет.

По версии следствия, с сентября 2018 по апрель 2023 года организованная преступная группа осуществляла бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через интернет-магазин на территории нескольких регионов России. Для сокрытия незаконного происхождения денежных средств и имущества преступники разработали сложную схему легализации доходов через многочисленные финансовые операции.

Правоохранители задержали семерых предполагаемых организаторов и 34 участников преступного сообщества. Им предъявлены обвинения по статьям 210 и 228.1 УК РФ («Создание преступного сообщества и незаконный оборот наркотиков»). Изъято более 1 тонны наркотиков и свыше 10 тонн прекурсоров.

Ранее женщина пыталась пересечь границу с наркотиками, спрятанными под жировой складкой.