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В Казахстане задержали россиянина, который скрывался от правосудия 10 лет

В Казахстане задержали мошенника из РФ, который скрывался от правосудия 10 лет
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Global Look Press

Мошенник, совершивший девять преступлений на территории России, задержан в Казахстане. Об этом сообщает портал полиции страны.

56-летний мужчина задержан в городе Акколь Акмолинской области спустя десять лет поисков — с 2015 год он был в международном розыске.

Мужчину обвиняют в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. В 2015 году он не явился на заседание суда по своему делу в Красноярске, а спустя три года незаконно пересек границу с Казахстаном. Несколько лет он отсиживался у родственников, пока его не выследили правоохранители.

Недавно агентство РИА Новости со ссылкой на источник писало, что масштабные розыскные мероприятия готовятся в России по поиску членов террористических организаций Украины, находящихся на российской территории.

Отмечается, что на фоне «оттепели» в отношениях России и США, в том числе по линии специальных служб, страны начнут обмениваться данными в целях безопасности.

Ранее в Москве на улице поймали мужчину, находящегося в розыске за покупку и хранение наркотиков.

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