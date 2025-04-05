Red Wings отреагировала на задержку вылета самолета из Сочи почти на 24 часа

Авиакомпания Red Wings, пассажиры которой почти сутки ожидают вылета из Сочи в Ереван, направила за ними воздушный самолет, передает ТАСС.

«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что рейс Сочи — Ереван не может вылететь уже третьи сутки, а пассажирам данного рейса авиакомпания отказывает в предоставлении услуг согласно Федеральным авиационным правилам, не соответствует действительности», — сообщили в авиаперевозчике.

Там уточнили, что пассажиры ожидают вылета 23 часа 25 минут, а с нехваткой номеров в отелях и трансферов столкнулись все авиакомпании. При этом сотрудники Red Wings позаботились о том, чтобы каждые четыре часа людей кормили. В компании извинились перед пассажирами за неудобства.

До этого стало известно, что рейс должен был отправиться накануне в 16:20, но был отложен из-за тумана. С тех пор информация о его отправке постоянно менялась. Спустя восемь часов ожидания в аэропорту пассажирам предоставили отель, но через два часа им снова пришлось приехать в воздушную гавань. В 22:30 самолет опять не вылетел. В Red Wings якобы заявили, что повторное заселение в отель возможно только через восемь часов, поэтому пассажиры были вынуждены платить за ночлег. Многие ждали вылета на полу воздушной гавани.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.