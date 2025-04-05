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Россиянина выдворили из Эстонии из-за демонстрации герба РФ

ERR: россиянина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию герба РФ в TikTok
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Россиянина Константина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию герба РФ в TikTok. Об этом сообщает телеканал ERR, передает РИА Новости.

Мужчину депортировали из Эстонии после того, как он провел прямой эфир в социальной сети TikTok. В эфире он разместил флаг футбольного клуба «Спартак» Москва с российским гербом. Эстонские правоохранительные органы расценили действия Горлова как проявление национализма и аннулировали ему долгосрочный вид на жительство. Кроме того, ему запретили въезд в страну.

До высылки Горлов проживал в Таллине.

С 2022 года в Эстонии за демонстрацию георгиевских лент, символа «Z», флагов и гербов России и СССР, а также советской военной формы предусмотрен денежный штраф в размере до €1,2 тыс. евро или арест.

Ранее Эстония депортировала в Россию ультраправого активиста Максима Широкова. В социальных сетях мужчина выражал готовность к уничтожению россиян, а в одном из статусов указал, что «фюрер» ждет его в «Вальгалле».

Ранее власти Эстонии зарегистрировали Эстонскую православную христианскую церковь.

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