Эстонская православная церковь зарегистрировала новое название

Эстонская православная церковь официально сменила свое название на «Эстонскую православную христианскую церковь». Об этом сообщается на сайте организации.

«Наша церковь официально зарегистрирована под новым названием – Эстонская православная христианская церковь», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что новое наименование подчеркивает миссию церкви – «служить всем жителям Эстонии, сохраняя преемственно и непрерывно многовековые традиции православия в стране.

В конце марта портал ERR.сообщал, что суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название. В январе этого года ЭПЦ МП решила изменить название на Эстонская православная церковь. Однако в регистрации было отказано, поскольку его сочли вводящим в заблуждение, так как данная церковь не охватывает всех православных в Эстонии.

Позднее ЭПЦ МП выбрала название Эстонская христианская православная церковь, но регистрационный отдел счел его вводящим в заблуждение по тем же причинам. Других недостатков в заявлении выявлено не было.

24 марта Тартуский уездный суд удовлетворил жалобу церкви. Он счел обоснованными и понятными пояснения, что новое название корректно отражает цель и сферу деятельности церкви.

Ранее эстонские власти решили объяснить новый закон о церквях через PR-бюро.