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Эстонская православная церковь зарегистрировала новое название

Власти Эстонии зарегистрировали Эстонскую православную христианскую церковь
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Алексей Никольский/РИА Новости

Эстонская православная церковь официально сменила свое название на «Эстонскую православную христианскую церковь». Об этом сообщается на сайте организации.

«Наша церковь официально зарегистрирована под новым названием – Эстонская православная христианская церковь», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что новое наименование подчеркивает миссию церкви – «служить всем жителям Эстонии, сохраняя преемственно и непрерывно многовековые традиции православия в стране.

В конце марта портал ERR.сообщал, что суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название. В январе этого года ЭПЦ МП решила изменить название на Эстонская православная церковь. Однако в регистрации было отказано, поскольку его сочли вводящим в заблуждение, так как данная церковь не охватывает всех православных в Эстонии.

Позднее ЭПЦ МП выбрала название Эстонская христианская православная церковь, но регистрационный отдел счел его вводящим в заблуждение по тем же причинам. Других недостатков в заявлении выявлено не было.

24 марта Тартуский уездный суд удовлетворил жалобу церкви. Он счел обоснованными и понятными пояснения, что новое название корректно отражает цель и сферу деятельности церкви.

Ранее эстонские власти решили объяснить новый закон о церквях через PR-бюро.

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