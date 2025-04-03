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Макрон раскритиковал решение США о повышении тарифов на товары из ЕС

Макрон назвал необоснованным решение США ввести таможенные пошлины
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение США о введении повышенных таможенных пошлин на европейскую продукцию, назвав его «брутальным и необоснованным». Об этом он заявил на совещании в Елисейском дворце с членами правительства и руководителями крупных компаний, передает ТАСС.

Макрон подчеркнул, что новые тарифы стали шоком не только для Евросоюза и Франции, но и для глобальной торговой системы. Он отметил, что подобные меры нарушают принципы свободной конкуренции и ставят под угрозу экономическую стабильность.

«Решение США, о котором было объявлено этой ночью, является брутальным и необоснованным. Это удар по нормальному функционированию международной коммерции», — заявил президент Франции.

3 апреля премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что введенные Соединенными Штатами торговые пошлины стали «катастрофой» для мировой экономики и принесли «огромные трудности» для Европы.

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для стран постсоветского пространства пошлины различаются: для Молдавии они составят 31%, для Украины — 10%. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%.

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