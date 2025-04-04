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Во Франции рассказали о необычной привычке Макрона

Журналист Бомон: Макрон чрезмерно пользуется туалетной водой Dior
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Yara Nardi/Pool/Reuters

В новой книге политического обозревателя Оливье Бомона «Трагедия Елисейского дворца» освещена необычная привычка президента Франции Эммануэля Макрона – чрезмерное использование туалетной воды Eau Sauvage от Christian Dior. Об этом сообщает Parisien.

В отдельной главе, названной «Аромат президента», Бомон подробно описывает эту особенность Макрона.

«Президент республики надушивается ароматом Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. Флаконы духов у него повсюду, например, в ящиках стола. С точки зрения обоняния это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно выйти в Почетный двор (Елисейского дворца), чтобы понять, проходил ли он недавно тут или нет», – пишет автор.

По мнению Бомона, для Макрона этот парфюм – символ власти. Он регулярно и в значительных количествах наносит одеколон в течение дня. Более того, его супруга Брижит продолжает пользоваться Eau Sauvage во время отсутствия президента. Издание Essentiel сравнивает Макрона с Людовиком XIV.

Накануне сообщалось, что французский дом моды Christian Dior и итальянская Prada Group, владеющая брендами Prada и Miu Miu, решили закрыть часть своих магазинов в Москве и Петербурге.

Ранее в России рассказали о заговоре Макрона против Трампа.

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