Москвичам пообещали резкое похолодание и метель

МЧС предсказало метель и сильный ветер в Москве в ночь на 6 апреля. Предупреждение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В период с 02:00 6 апреля до 9:00 07 апреля в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. В течение указанного периода местами усиление северо-восточного ветра с порывами до 17 м/с, гололедица на дорогах, установление временного снежного покрова», — сообщили в ведомстве.

В этих условиях гражданам посоветовали избегать резких маневров при вождении, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и рекламные щиты.

До этого сообщалось, что похолодание затронет Северо-Западный и Приволжский федеральныe округа, и сильнее всего оно будет сказываться в Приволжском федеральном округе.

По прогнозам, в субботу, 5 апреля, температура воздуха в столице по сравнению с пятницей понизится на 6-7 градусов. В ночь на воскресенье, 6 апреля, похолодает до -1...-6 градусов. Днем ожидается до +2, выпадет мокрый снег. По прогнозу Вильфанда, он не растает вплоть до 11 апреля.

Ранее стало падение Римской империи связали с изменением климата.