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Падение Римской империи связали с изменением климата

Вильфанд: к падению Римской империи могло привести похолодание в Европе
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Giovanni Paolo Panini

К падению Римской империи могло привести похолодание в Европе. Такую гипотезу высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью для РИА Новости.

По словам Вильфанда, в период так называемого Римского климатического оптимума — с 250 года до нашей эры до 400 года нашей эры — в Римской империи был особенно мягкий климат, что способствовало ее процветанию. Похолодание в V веке стало одним из толчков миграции варварских племен с севера Европы на юг в рамках Великого переселения народов.

В 455 году Рим был захвачен и разграблен племенами вандалов, а спустя 20 лет, 4 сентября 476 года, Западная Римская империя пала после того, как последний римский император Ромул Август был свергнут германским королем Одоакром. При этом Восточная Римская Империя или Византия, появившаяся после раздела Римской империи в 395 году, просуществовала еще почти более тысячи лет и была уничтожена в результате нашествия турок-османов в 1453 году.

До этого ученые нашли в древнеримской канализации статую бога Гермеса, спрятанную от христиан.

Ранее сообщалось, что изменение климата угрожает производству какао в Африке.

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