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Три федеральных округа ждет резкое похолодание

В Европейскую часть России придет резкое похолодание
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Европейскую часть России придет резкое похолодание — температура упадет в регионах Приволжского, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Об этом «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понижение температуры затронет Северо-Западный и Приволжский федеральныe округа. Причем, сильнее всего оно будет сказываться в Приволжском федеральном округе», — заявил Вильфанд.

Наиболее заметное снижение температуры будет отмечено в Поволжье, где практически сразу температура упадет на 6-7 градусов, с возможным выпадением осадков в виде дождя или даже снега. В Южном федеральном округе на выходных температура тоже снизится, но все равно будет превышать климатическую норму на несколько градусов.

А москвичам, тем временем, спрогнозировали резкое похолодание и снег в выходные.

В субботу, 5 апреля, температура воздуха в столице по сравнению с пятницей понизится на 6-7 градусов. В ночь на воскресенье, 6 апреля, похолодает до -1...-6 градусов. Днем ожидается до +2, выпадет мокрый снег. По прогнозу Вильфанда, он не растает вплоть до 11 апреля.

Ранее москвичам назвали дату прихода «автомобильной» весны.

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