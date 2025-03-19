Природный пожар в Дагестане полностью потушили

Природный пожар вблизи села Хрюг в Ахтынском районе Дагестана полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Общая площадь возгорания составила 22,6 га, из которых 6,8 га — земли лесного фонда.

«Остаются участки с задымлением, где догорают старые пни, сухие ветки и шишки», — сообщили в республиканском правительстве.

Там отметили, что угрозы распространения огня нет.

По словам председателя комитета по лесному хозяйству Вагаба Абдулхамидова, сотрудники Даглесхоза будут ежедневно мониторить ситуацию, чтобы не допустить новых возгораний.

Местные жители предложили восстановить сгоревший лес и выразили готовность приобрести посадочный материал. Комитет по лесному хозяйству Дагестана поддержал инициативу граждан. Посадка деревьев запланирована на осень 2025 года.

16 марта глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что предварительной причиной ландшафтного пожара в районе села Хрюг стал человеческий фактор. По его словам, местная жительница подожгла сухую траву на своем участке около склона горы, что привело к распространению огня.

Ранее огнеборцы ликвидировали возгорание камыша в Краснодарском крае.