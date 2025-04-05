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Мэр Орска оценил возможность строительства новой дамбы

Мэр Орска Воробьев: вопрос строительства новой дамбы примут после исследований
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РИА Новости

Мэр Орска Оренбургской области Артем Воробьев в годовщину прорыва дамбы сообщил, что вопрос, нужно ли строить новую защитную дамбу в городе или нет, будет решен после научных изысканий. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, специалисты, с которыми уже заключен контракт, должны дать техническо-экономическое обоснование.

«Либо скажут, что существующую дамбу нужно ремонтировать и распишут все мероприятия, либо будет заключение, что дальнейшая эксплуатация невозможна, надо сносить и строить новую», — сказал мэр.

По его словам, проект строительства новой дамбы будет готовиться, если будет необходимое обоснование.

Также он отметил, что предприятие, которое отказалось от контракта по укреплению участков дамбы в Орске из-за сложности работ, включили в реестр недобросовестных поставщиков.

7 апреля 2024 года в Оренбургской области объявили режим ЧС федерального характера в связи с тем, что 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В результате вода затопила не только этот город, но и многие другие населенные пункты Оренбургской области. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи граждан, а сотни домов получили повреждения.

Ранее Путин попросил оценить ситуацию с выдачей жилья пострадавшим от паводков в РФ.

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