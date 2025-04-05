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В Московском зоопарке проснулись енотовидные собаки

В Московском зоопарке енотовидные собаки Нотик и Буба вышли из спячки

В Московском зоопарке после спячки проснулись енотовидные собаки — Нотик и Буба. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.

По данным пресс-службы, енотовидные собаки являются единственными представителями семейства псовых, которые уходят в спячку зимой. Специалисты отметили, что сон у них прерывистый, они могут проснуться на некоторое время в своем домике, а потом опять уснуть.

«Буба и Нотик заснули еще в ноябре и проснулись в конце марта», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, самка и самец стали жить вместе в довольно зрелом возрасте, при том, что специалисты не пытались создать из них пару. Она отметила, что сотрудники зоосада позаботились о животных и предложили им легкую пищу после пробуждения — листья салата и свежие овощи.

До этого стало известно, что в Московском зоопарке установили новые камеры для онлайн-трансляций животных. По словам Акуловой, такое нововведение позволит людям быть ближе к животным.

Ранее в Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана.

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