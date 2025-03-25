В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана

В Московском зоопарке родились пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«В начале января этого года в группе пингвинов Гумбольдта появилось на свет пятеро птенцов. У двух пар — по два и еще у одной — один. В феврале вылупился малыш и у пары больших бакланов. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье», — отмечается в публикации.

Там уточнили, что пингвины Гумбольдта регулярно размножаются в зоопарке Москвы. Они почти не нуждаются в помощи зоологов и ветврачей в уходе за птенцами: взрослые пингвины справляются самостоятельно. Но птицы находятся под постоянным присмотром.

До этого сообщалось, что малайских медвежат Лучика и Звездочку познакомили в Московском зоопарке.

16 марта в Московском зоопарке поздравили с Международным днем панд Жуи, Диндин и Катюшу. Для панденка и ее родителей изготовили игрушки из картона, украшенные безопасными материалами. Кроме того, животных угостили яблоками, морковью и ростками бамбука.

Ранее Катюша получила букет тюльпанов на 8 Марта.