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В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана

В Московском зоопарке родились 5 пингвинят Гумбольдта и птенец большого баклана
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Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке родились пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«В начале января этого года в группе пингвинов Гумбольдта появилось на свет пятеро птенцов. У двух пар — по два и еще у одной — один. В феврале вылупился малыш и у пары больших бакланов. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье», — отмечается в публикации.

Там уточнили, что пингвины Гумбольдта регулярно размножаются в зоопарке Москвы. Они почти не нуждаются в помощи зоологов и ветврачей в уходе за птенцами: взрослые пингвины справляются самостоятельно. Но птицы находятся под постоянным присмотром.

До этого сообщалось, что малайских медвежат Лучика и Звездочку познакомили в Московском зоопарке.

16 марта в Московском зоопарке поздравили с Международным днем панд Жуи, Диндин и Катюшу. Для панденка и ее родителей изготовили игрушки из картона, украшенные безопасными материалами. Кроме того, животных угостили яблоками, морковью и ростками бамбука.

Ранее Катюша получила букет тюльпанов на 8 Марта.

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