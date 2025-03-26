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В Московском зоопарке появились новые онлайн-трансляции из вольеров

Гималайских медведей из Московского зоопарка можно будет увидеть онлайн
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Пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке установили новые камеры для онлайн-трансляций животных, сообщается на сайте mos.ru.

С 26 марта интернет-пользователи смогут увидеть не только трансляции с пандами, слонами, сурикатами, капибарами, бегемотами, манулом, гориллами и орангутангами, но и посмотреть на прогулки гималайских медведей, кормление красной панды и занятиями енотов-полоскунов.

Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, новые онлайн-трансляции позволят посетителям портала стать ближе к животным.

«Зрители могут застать уникальные моменты кормления, игр, тренингов и социального взаимодействия животных», — сказала она.

На новых онлайн-трансляциях можно будет увидеть двух гималайских медведей (самку Фаню и самца Васю), красную панду Рыжика и семейство енотов-полоскунов.

В Департаменте информационных технологий добавили, что видеотрансляции доступны жителям всей страны.

Напомним, трансляции из вольеров Московского зоопарка запустили на портале mos.ru осенью 2024 года. Ежедневно посетители наблюдают за жизнью манула, больших панд, рысей, слонов, карликового бегемота, сурикатов, медоедов, капибар и представителей семейства верблюдовых, а также горилл и орангутанов.

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