Москвичей предупредили о мокром снеге

В некоторых районах Москвы ожидается мокрый снег. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки пройдут в субботу, 5 апреля. Они будут усиливаться и могут продлиться до 7 апреля. Вильфанд добавил, что высота снежного покрова может составить от 3 до 7 см.

Синоптик отметил, что пешеходов и автомобилистов ждет «настоящая проблема», так как в воскресенье будет гололедица. По ночам температура будет составлять около нуля, а снег из-за перепадов температуры будет подмерзать и оттаивать. С начала рабочей недели гололедица будет в более явном виде, заключил эксперт.

Вильфанд предупреждал, что уже с 5 апреля в Москву вернутся отрицательные температуры ночью и прохладные дни с повышением до +5℃. После этого периода заморозки могут закончиться, но холода все равно могут вернуться, как, например, прошлой весной 2024 года, когда снег шел даже 9 мая.

Ранее в Красноярском крае засняли, как бушует ураганный ветер.