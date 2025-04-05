Появились подробности падения пенсионерки с балкона в Красноярске

Упавшая с балкона пожилая жительница Красноярска перед падением стояла на табурете и облокотилась о деревянную раму. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие предварительно установило, что 82-летняя женщина была одна в своей квартире. Она вышла на балкон, встала на табурет и, предположительно, облокотилась на деревянную балконную раму, после чего оконная конструкция рухнула вниз, а женщина потеряла равновесие.

Россиянка упала вниз с высоты третьего этажа. Спасти ее не удалось.

Утром 5 апреля ГУ МВД по Красноярскому краю сообщало, что мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Железнодорожном районе Красноярска из-за сильного ветра. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В МВД также рассказали, что сотрудники полиции региона подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан в связи со сложной погодной ситуацией.

Ранее очевидцы рассказали о последствиях шторма в Хакасии.