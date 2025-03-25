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Мигрант избил водителя Toyota на проезжей части и попал на видео

Во Владивостоке на видео попало, как мигрант избил мужчину на Toyota

Во Владивостоке мигрант напал на водителя Toyota на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Иностранный специалист на Prius не поделил дорогу с мужчиной на Fielder, после чего мигрант, не стесняясь своих пассажирок, кинулся в драку. В итоге пассажирки в ужасе выбежали из машины, а иностранный специалист скрылся в поисках новых приключений», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге, после чего их разнимает прохожий. Далее на записи видно, как один из конфликтующих садится в серый легковой автомобиль и уезжает.

По информации источника, драка произошла на улице Калинина, около торгового центра «Калина Молл».

До этого сообщалось, что во Владивостоке ночью 24 марта неизвестный сбросил на автомобили емкость с зажигательной смесью. На кадрах видно, как загорается машина, при этом пламя начинает распространяться и на соседние автомобили.

Ранее появилось видео с парковки в Махачкале, где прогремел взрыв.

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