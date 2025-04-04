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Вице-спикер Госдумы предложил ввести шашлычное эмбарго

Борис Чернышов предложил ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов направил обращение главе Министерства сельского хозяйства Оксане Лут, в котором предложил ввести временное ограничение экспорта мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса в преддверии майских праздников, чтобы предупредить рост цен. Об этом сообщает РИА Новости.

Он предлагает ввести ограничения до 1 июня 2025 года с дальнейшей возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации. Чернышов также предложил установить беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тысяч тонн.

Это должно позволить нивелировать возможные риски дефицита мяса, а также обеспечить ценовую доступность продуктов для населения, говорится в тексте предложения.

По мнению вице-спикера Госдумы, меры важно принять своевременно, чтобы избежать ценовых скачков.

В конце марта старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко рассказал, что цены на колбасу в российских магазинах вырастут на 20% в 2025 году при потреблении на уровне 2023–2024 годов.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании еды из автоматов.

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