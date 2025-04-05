В пригороде Токио столкнулись два туристических автобуса

NTV: 47 человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов в Токио

В результате столкновения двух туристических автобусов в пригороде Токио пострадали 47 человек. Об этом сообщил местный телеканал NTV.

Отмечается, что автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Угрозы для жизни пострадавших нет. Об участии иностранных граждан в туристической поездке не упоминается.

Причины аварии устанавливаются.

22 марта сообщалось, что на Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот.

Также в начале февраля в Таиланде 35 человек пострадали в результате столкновения туристического автобуса с деревом. В результате аварии двое тайцев получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Подмосковье BMW разрезало пополам в жестком ДТП.