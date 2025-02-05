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В Таиланде свыше 30 человек пострадали в ДТП с деревом

В Таиланде 35 человек пострадали из-за столкновения автобуса с деревом
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Naewna

В Таиланде 35 человек пострадали в результате столкновения туристического автобуса с деревом. Об этом сообщает газета Naewna.

По данным газеты, ночью транспорт вез туристов из города Чиангмай в Бангкок. В пути следования водитель потерял управление, и автобус выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в дерево на обочине.

В результате аварии двое граждан Таиланда получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из них сопровождал автобус и в момент столкновения находился на переднем сидении транспорта. Также в ДТП пострадали 35 человек.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что больше всего повреждений получила передняя часть автобуса.

До этого сообщалось, что в турецком городе Анталья автобус с пассажирами, направлявшийся в город Гиресун, попал в ДТП. В результате аварии пострадали 33 человека, в том числе восемь несовершеннолетних. Людей госпитализировали.

Ранее в городе Шанлыурфа 22 человека пострадали в ДТП с грузовиком.

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