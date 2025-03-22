Автобус с 35 россиянами перевернулся на Пхукете

На Пхукете перевернулся автобус с 35 туристами из России

На Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в городе Егора Иванова.

«В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы», — рассказал он.

Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.

До этого в Таиланде попала в ДТП сценаристка визуальных новелл, выходящих в приложении «Клуб романтики», Александра Реми из Новосибирска.

Авария произошла, когда она вместе с возлюбленным вызвала такси, чтобы поехать в магазин и заменить неподошедший стилус для своего гаджета. За ними приехал трехместных мотоцикл, водитель которого не снизил скорость на крутом повороте. Сам он успел спрыгнуть, когда транспортное средство упало.

Ранее на видео попала посадка двух коров на сиденье «Волги» жителем Владикавказа.