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В Подмосковье BMW разрезало пополам в жестком ДТП

В Подмосковье машину BMW разрезало пополам при вылете с трассы
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Telegram-канал «Москва с огоньком»

В Подмосковье в жестком дорожно-транспортном происшествии автомобиль BMW разрезало пополам. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва с огоньком».

«Жуткое ДТП на Симферопольском шоссе под Чеховом. BMW вылетел с дороги и врезался в опору освещения...Пассажира увезли в больницу», — говорится в публикации.

Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

На размещенных в Сети кадрах видно, что автомобиль в результате ДТП разрезало пополам и его задняя часть перевернулась.

До этого в Таиланде 35 человек пострадали в результате столкновения туристического автобуса с деревом.

По данным СМИ, ночью транспорт вез туристов из города Чиангмай в Бангкок. В пути следования водитель потерял управление, и автобус выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в дерево на обочине.

Ранее стало известно, что россиян хотят лишать прав на автомобиль с помощью беспилотников.

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