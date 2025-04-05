Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о работе аэропорта Красноярска на фоне шторма

Аэропорт Красноярска в сложных метеоусловиях работает штатно
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Красноярска в сложных погодных условиях работает штатно. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

«Работаем в штатном режиме. Рейсы на прилет и вылет не задерживаются. Кроме рейсов, отмененных по метеоусловиям из/в северных аэропортов», — говорится в сообщении.

Специалисты призвали жителей города быть внимательными по дороге в аэропорт.

До этого Telegram-канал «Подслушано в Абакане» опубликовал фото и видео очевидцев шторма в республике Хакасия. Жителей города призвали проверить, что их окна и двери закрыты, а также призвали запастись фонариками, едой и водой.

Согласно данным очевидцев, ветер снес крышу у новостройки на улице Лермонтова. Кроме того, на улице Чкалова на женщину упала ветка, к месту инцидента выдвинулись медики для оказания первой помощи.

Telegram-канал «Россети Сибирь» писал, что штормовой ветер привел к перебоям в работе сетей и массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды в выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами