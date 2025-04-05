Стало известно о работе аэропорта Красноярска на фоне шторма

Международный аэропорт Красноярска в сложных погодных условиях работает штатно. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

«Работаем в штатном режиме. Рейсы на прилет и вылет не задерживаются. Кроме рейсов, отмененных по метеоусловиям из/в северных аэропортов», — говорится в сообщении.

Специалисты призвали жителей города быть внимательными по дороге в аэропорт.

До этого Telegram-канал «Подслушано в Абакане» опубликовал фото и видео очевидцев шторма в республике Хакасия. Жителей города призвали проверить, что их окна и двери закрыты, а также призвали запастись фонариками, едой и водой.

Согласно данным очевидцев, ветер снес крышу у новостройки на улице Лермонтова. Кроме того, на улице Чкалова на женщину упала ветка, к месту инцидента выдвинулись медики для оказания первой помощи.

Telegram-канал «Россети Сибирь» писал, что штормовой ветер привел к перебоям в работе сетей и массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды в выходные.