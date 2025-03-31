Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как защитить детей от маньяков

Психолог Белан: разговоры о маньяках помогут защитить детей от возможной угрозы
close
Freepik.com

Родителям важно объяснить своим детям, что нельзя разговаривать с незнакомцами, чтобы защитить их от маньяков. Об этом kp.ru рассказала психолог Мария Белан.

«Многие родители избегают разговоров о потенциальных угрозах, чтобы не пугать детей. Однако молчание — не лучшая стратегия. Ребенок, который не знает о возможных опасностях, не сможет распознать их и защитить себя. Важно говорить с детьми на понятном им языке, избегая излишней драматизации. Цель таких бесед — не напугать, а научить быть внимательным и уверенным в своих действиях», — уточнила эксперт.

По ее словам, важно также объяснить, что не стоит верить незнакомым людям на слово, даже если они представляются друзьями родителей, вместо этого лучше сразу уйти. Кроме того, дети должны знать, что нельзя открывать дверь в квартире неизвестным или садиться в машину к незнакомцам. Если кто-то пытается затащить в автомобиль силой, нужно кричать и бежать в людное место, добавила психолог.

Родителям напомнили, что дети должны знать свои личные данные, например, адрес, дату рождения, а также телефоны родителей. Это необходимо на случай, если ребенок потеряется или окажется в опасной ситуации. При этом им стоит помнить, что говорить их посторонним нельзя, заключила Белан.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова до этого говорила, что детей с раннего возраста необходимо знакомить с уловками интернет-мошенников, предупреждать об опасности общения с незнакомцами и передачи личных данных.

Ранее сообщалось, что более половины российских родителей боятся, что их детей обманут мошенники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами