Психолог объяснила, как защитить детей от маньяков

Родителям важно объяснить своим детям, что нельзя разговаривать с незнакомцами, чтобы защитить их от маньяков. Об этом kp.ru рассказала психолог Мария Белан.

«Многие родители избегают разговоров о потенциальных угрозах, чтобы не пугать детей. Однако молчание — не лучшая стратегия. Ребенок, который не знает о возможных опасностях, не сможет распознать их и защитить себя. Важно говорить с детьми на понятном им языке, избегая излишней драматизации. Цель таких бесед — не напугать, а научить быть внимательным и уверенным в своих действиях», — уточнила эксперт.

По ее словам, важно также объяснить, что не стоит верить незнакомым людям на слово, даже если они представляются друзьями родителей, вместо этого лучше сразу уйти. Кроме того, дети должны знать, что нельзя открывать дверь в квартире неизвестным или садиться в машину к незнакомцам. Если кто-то пытается затащить в автомобиль силой, нужно кричать и бежать в людное место, добавила психолог.

Родителям напомнили, что дети должны знать свои личные данные, например, адрес, дату рождения, а также телефоны родителей. Это необходимо на случай, если ребенок потеряется или окажется в опасной ситуации. При этом им стоит помнить, что говорить их посторонним нельзя, заключила Белан.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова до этого говорила, что детей с раннего возраста необходимо знакомить с уловками интернет-мошенников, предупреждать об опасности общения с незнакомцами и передачи личных данных.

Ранее сообщалось, что более половины российских родителей боятся, что их детей обманут мошенники.