Стало известно, что ВОЗ следит за российскими разработками вакцин от рака

Глава офиса ВОЗ в РФ: организация следит за созданием российских вакцин от рака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с большим оптимизмом следит за разработкой российских вакцин от рака и рада достигнутым результатам. Об этом в интервью ТАСС заявил глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

«В отношении последних разработок мы также внимательно следим за новостями и всецело приветствуем, потому что была информация о начале работы над вакциной по лечению и профилактике онкологических заболеваний, персонализированных вакцин», — заявил он.

По словам главы офиса, онкологическое направление в сфере разработок является очень интересным и достижения в этой области приветствуются.

В декабре прошлого года сообщалось, что 50 онкобольных примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака в России. В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена заявили, что комиссия уже приступила к отбору испытуемых. Первая стадия программы продлится до конца следующего года.

Однако окончательного результата исследования не стоит ожидать в ближайшее время. Разработчики допускают, что на тестирование вакцины потребуется не менее 9 лет.

Ранее стало известно, заменит ли вакцина ФМБА от рака другие методы лечения.