Стало известно, заменит ли вакцина ФМБА от рака другие методы лечения

Глава ФМБА: вакцину против колоректального рака могут применять с 2025 года

Вакцина против онкологических заболеваний, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), не заменит другие методы лечения рака. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, которую цитирует ТАСС.

«Конечно, нет, не значит. Новая онковакцина — это дополнительная опция в линейке тех методов, которые традиционно хорошо себя зарекомендовали и продолжают развиваться», — объяснила Скворцова.

Она отметила, что начать применять вакцину против колоректального рака могут уже в 2025 году. Кроме того, сейчас идет активная разработка неоантигенных и Т-лимфоцитарных клеточных онковакцин против меланом и глиобластом, добавила руководитель ФМБА.

24 декабря сообщалось, что 50 онкобольных примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака в России. В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена заявили, что комиссия уже приступила к отбору испытуемых. Первая стадия программы продлится до конца следующего года.

Однако окончательного результата исследования не стоит ожидать в ближайшее время. Разработчики допускают, что на тестирование вакцины потребуется не менее 9 лет.

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